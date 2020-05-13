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كشف المواطن عبدالرحمن سعيد الشهري لـ"الخليج 365" عن حقيقة المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لثعبان ضخم، مؤكداً صحة المقطع.
وقال "الشهري": كنت أقود مركبتي ظهر اليوم، الأربعاء ،في طريق جبل مومة، غرب محافظة تنومة، وتفاجأت بوجود ثعبان ضخم يقطع الطريق ويبلغ طوله أكثر من مترين.
وأضاف "الشهري": وثقت مقطع فيديو للثعبان وواصلت طريقي، وعن انتشار المقطع لم أعلم بأنه سوف ينتشر بهذا الشكل.
واختتم "الشهري": نشاهد بين الفترة والأخرى ثعابين في هذه المنطقة خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة. محافظة تنومة ثعبان ضخم
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 09:01 PM
قال: ظهر أمامي عندما كنت أقود بجبل مومة ويبلغ طوله أكثر من مترين
كشف المواطن عبدالرحمن سعيد الشهري لـ"الخليج 365" عن حقيقة المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لثعبان ضخم، مؤكداً صحة المقطع.
وقال "الشهري": كنت أقود مركبتي ظهر اليوم، الأربعاء ،في طريق جبل مومة، غرب محافظة تنومة، وتفاجأت بوجود ثعبان ضخم يقطع الطريق ويبلغ طوله أكثر من مترين.
وأضاف "الشهري": وثقت مقطع فيديو للثعبان وواصلت طريقي، وعن انتشار المقطع لم أعلم بأنه سوف ينتشر بهذا الشكل.
واختتم "الشهري": نشاهد بين الفترة والأخرى ثعابين في هذه المنطقة خصوصاً عند ارتفاع درجات الحرارة.
، فيديو.. "الشهري" يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة مقطع ثعبان تنومة الضخم ،
المصدر : الخليج 365
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