محمد بن مسعود - الدمام - آمنة الضحاك : حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 6523 حالة أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمس لحكومة الإمارات آمنة الضحاك أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6523 حالة بعد تماثل 511 للشفاء.الإمارات فيروس كورونا الجديد 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 08:52 PM Advertisements آمنة الضحاك : حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 6523 حالة الإمارات تعلن عن تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا الإمارات تعلن عن تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 20,386 حالة.

وقالت المتحدثة الرسمس لحكومة الإمارات آمنة الضحاك أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 6523 حالة بعد تماثل 511 للشفاء. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تعلن عن تسجيل 725 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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