، جدة.. إغلاق سوق شعبي شهير بالهنداوية لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم، سوقًا شعبيًّا شهيرًا بحي الهنداوية جنوب المحافظة؛ وذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.
وكان تقرير قد أعدّته قناة الإخبارية أمس رصدت فيه عن مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية داخل الأسواق؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل مراسل القناة ما يحدث داخل السوق، الذي تم إغلاقه اليوم؛ حيث كان يشكل زحاماً شديداً داخل وخارج السوق.
وعلمت "الخليج 365" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وجه البلدية المختصة بإيفاد فريق مراقبين للتأكد من قيام السوق بعمل الإجراءات الاحترازية، واتضح أن السوق لا تتوفر به الإجراءات الاحترازية ما استدعى إغلاقه.
وقالت الأمانة إنها ستُغلق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية؛ وذلك لصحة وسلامة مرتاديها.
أمانة محافظة جدة حي الهنداوية
جدة.. إغلاق سوق شعبي شهير بالهنداوية لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-05-13
أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم، سوقًا شعبيًّا شهيرًا بحي الهنداوية جنوب المحافظة؛ وذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.
وكان تقرير قد أعدّته قناة الإخبارية أمس رصدت فيه عن مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية داخل الأسواق؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل مراسل القناة ما يحدث داخل السوق، الذي تم إغلاقه اليوم؛ حيث كان يشكل زحاماً شديداً داخل وخارج السوق.
وعلمت "الخليج 365" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وجه البلدية المختصة بإيفاد فريق مراقبين للتأكد من قيام السوق بعمل الإجراءات الاحترازية، واتضح أن السوق لا تتوفر به الإجراءات الاحترازية ما استدعى إغلاقه.
وقالت الأمانة إنها ستُغلق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية؛ وذلك لصحة وسلامة مرتاديها.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
08:43 PM
الأمانة: سنغلق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا
أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم، سوقًا شعبيًّا شهيرًا بحي الهنداوية جنوب المحافظة؛ وذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.
وكان تقرير قد أعدّته قناة الإخبارية أمس رصدت فيه عن مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية داخل الأسواق؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل مراسل القناة ما يحدث داخل السوق، الذي تم إغلاقه اليوم؛ حيث كان يشكل زحاماً شديداً داخل وخارج السوق.
وعلمت "الخليج 365" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وجه البلدية المختصة بإيفاد فريق مراقبين للتأكد من قيام السوق بعمل الإجراءات الاحترازية، واتضح أن السوق لا تتوفر به الإجراءات الاحترازية ما استدعى إغلاقه.
وقالت الأمانة إنها ستُغلق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية؛ وذلك لصحة وسلامة مرتاديها.
، جدة.. إغلاق سوق شعبي شهير بالهنداوية لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جدة.. إغلاق سوق شعبي شهير بالهنداوية لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.