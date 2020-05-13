، جدة.. إغلاق سوق شعبي شهير بالهنداوية لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة: سنغلق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم، سوقًا شعبيًّا شهيرًا بحي الهنداوية جنوب المحافظة؛ وذلك لعدم توفر الإجراءات الاحترازية به.

وكان تقرير قد أعدّته قناة الإخبارية أمس رصدت فيه عن مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية داخل الأسواق؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل مراسل القناة ما يحدث داخل السوق، الذي تم إغلاقه اليوم؛ حيث كان يشكل زحاماً شديداً داخل وخارج السوق.

وعلمت "الخليج 365" أن وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، وجه البلدية المختصة بإيفاد فريق مراقبين للتأكد من قيام السوق بعمل الإجراءات الاحترازية، واتضح أن السوق لا تتوفر به الإجراءات الاحترازية ما استدعى إغلاقه.

وقالت الأمانة إنها ستُغلق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية؛ وذلك لصحة وسلامة مرتاديها.

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أمانة محافظة جدة حي الهنداوية