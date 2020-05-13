، "الطائف" تكسر حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا .. والإجمالي 1032 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى الآن 182 حالة

كسرت محافظة الطائف حاجز الألف إصابة ، بعد تسجيلها 50 إصابة جديدة تُضاف لما قبلها ويُصبح الإجمالي 1032 إصابة بفيروس كورونا المُستجد ، فيما كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة أمسٍ الأول ، وظلت حالات التعافي عند 182 حالة .

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا ، وتحديث قائمة الإصابات ، حيث بلغت الحالات النشطة 849 حالة .الطائف فيروس كورونا الجديد