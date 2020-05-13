- 1/3
- 2/3
- 3/3
كسرت محافظة الطائف حاجز الألف إصابة ، بعد تسجيلها 50 إصابة جديدة تُضاف لما قبلها ويُصبح الإجمالي 1032 إصابة بفيروس كورونا المُستجد ، فيما كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة أمسٍ الأول ، وظلت حالات التعافي عند 182 حالة .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا ، وتحديث قائمة الإصابات ، حيث بلغت الحالات النشطة 849 حالة .الطائف فيروس كورونا الجديد
"الطائف" تكسر حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا .. والإجمالي 1032 إصابةفهد العتيبي الخليج 365 2020-05-13
كسرت محافظة الطائف حاجز الألف إصابة ، بعد تسجيلها 50 إصابة جديدة تُضاف لما قبلها ويُصبح الإجمالي 1032 إصابة بفيروس كورونا المُستجد ، فيما كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة أمسٍ الأول ، وظلت حالات التعافي عند 182 حالة .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا ، وتحديث قائمة الإصابات ، حيث بلغت الحالات النشطة 849 حالة .
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
08:27 PM
فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى الآن 182 حالة
كسرت محافظة الطائف حاجز الألف إصابة ، بعد تسجيلها 50 إصابة جديدة تُضاف لما قبلها ويُصبح الإجمالي 1032 إصابة بفيروس كورونا المُستجد ، فيما كانت قد سجلت حالة وفاة واحدة أمسٍ الأول ، وظلت حالات التعافي عند 182 حالة .
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا ، وتحديث قائمة الإصابات ، حيث بلغت الحالات النشطة 849 حالة .
، "الطائف" تكسر حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا .. والإجمالي 1032 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الطائف" تكسر حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا .. والإجمالي 1032 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.