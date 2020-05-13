، سفير جيبوتي بالمملكة: السعودية اليد العليا لعون فقراء المسلمين في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: برنامجا خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لفتة كريمة من بلد كريم

أكد عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض، ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن المملكة تعد اليد العليا لمساعدة فقراء المسلمين في مختلف الدول؛ لكونها قلب العالم ومأوى أفئدة المسلمين.

وقال إن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة، لفتة كريمة من بلد كريم، تجسد أن السعودية تحمل هم المسلمين وتقدم كل ما من شأنه حصول الراحة والأمان.

جاء ذلك في تصريح صحفي له أشاد ببرنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ١٨ دولة حول العالم ومنها جمهورية جيبوتي.

وأضاف السفير "بامخرمة": نحن في شهر رمضان شهر الخيرات وفيه توالت بركات السعودية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- فالسعودية تعد اليد العليا لتخفيف معاناة المسلمين في العالم.

وتابع: "برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في العالم لفتة إنسانية كريمة من بلد كريم تجاه إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فهي تخفف الكثير من المعاناة وتوفر لهم ما يساعدهم لإكمال الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان".

وأشار السفير "بامخرمة" إلى أن تنفيذ هذين المشروعين في جيبوتي له أثر طيب، حيث يصل إلى المحتاجين فهناك فقراء سواء من جيبوتي أو من اللاجئين من الإخوة الأشقاء من الصومال وإثيوبيا أو اليمن الذين يتواجدون في جيبوتي فيأتيهم الدعم والمساندة الحقيقية من المملكة العربية السعودية وهذا الأمر نقدره بكثير من الاحترام والاهتمام ونقدر الايادي البيضاء من المملكة.

ونوه السفير ضياء الدين بامخرمة، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بجيبوتي في تنفيذ برنامجي التفطير وتوزيع التمور.

وأكد أن الشؤون الإسلامية في المملكة نجحت في تنفيذ هذه البرامج لسنوات طويلة بدقة عالية وتنظيم أكثر حافل بالنجاحات، مما أدى إلى استمرار هذه البرامج طيلة هذه السنوات المتتالية التي استفاد منها آلاف المسلمين في مختلف دول العالم.

وقال: نحن نقدر جهود المملكة العربية السعودية فهي مملكة الإنسانية وقبلة المسلمين هذه الدولة الطيبة المباركة التي ترعى كل خير إذ إنها تواصل في خيراتها ودعمها برغم جائحة كورونا المستجد الذي عطل الحياة في كل بقاع الدنيا إلاّ أن السعودية باقية على عهدها ونهجها في خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة، سفير جيبوتي بالمملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والثناء إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمان للإسلام والمسلمين وتخفيف آلامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه خلال هذا الشهر الكريم.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على تنفيذ الأمر الكريم وفق تطلعات هذه البلاد المباركة, سائلاً الله، أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.سفير جمهورية جيبوتي لدى الرياض ضياء الدين سعيد بامخرمة