محمد بن مسعود - الدمام - شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورَّطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة برماح وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-13 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنين ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة؛ حيث ضُبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش، ومبالغ مالية تزيد على (8000) ريال بعضها مزوّر ومجهول المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 07:31 PM اخر تعديل 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 Advertisements 08:36 PM جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بالمنطقة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بالمنطقة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنين ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة؛ حيث ضُبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش، ومبالغ مالية تزيد على (8000) ريال بعضها مزوّر ومجهول المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. ، شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورَّطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة برماح ،

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