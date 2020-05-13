خالد النمر يحذر من الأضرار الصحية لـ "تشفيط" غاز الولاعات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، من الاضرار الصحيه ل "تشفيط" غاز الولاعات. حذر الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب، من الاضرار الصحيه ل "تشفيط" غاز الولاعات. وقال النمر : إحذر من أصدقاء السوء الذين يزيّنون لك إدمان غاز الولاعات بحجة انه ينشّف الجسم من الدهون وأضاف : من الاضرار الصحيه ل "تشفيط" غاز الولاعات: فقدان التوازن، ضعف عضلة القلب، ضعف الذاكره، الاكتئاب الشديد، تغيرات واضحه في السلوك، الوفاة المفاجئه.

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