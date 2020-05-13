شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم الرياض" يوضح آلية التظلم على الأداء الوظيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للتعليم بمنطقة الرياض، على قادة وقائدات المدارس، بالالتزام بما نصت عليه لائحة تقويم الأداء الوظيفي الشاغلي/ات الوظائف التعليمية والإدارية .
ونوّهت إلى ما تضمنته اللائحة من أن جميع منسوبيهم بالاطلاع على أدائهم الوظيفي وفقا لما ورد في المادة (39/11)، وذلك بالرجوع إلى حساباتهم في برنامج نور ، وكذلك التأكيد عليهم بإبلاغ منسوبيهم أن التظلم على الأداء الوظيفي يتم من خلال الرفع لمكتب سعادة العام قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اطلاعه على الدرجة اعتبارا من تاريخ 21/9/1441)، عن طريق الدخول على الرابط التالي هنـــــــا .
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