شكرا لمتابعة خبر عن أم القرى: «لا يوجد أي تنسيق بين هيئة تقويم التعليم والجامعة حول الاختبار التحصيلي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود تنسيق بينها وبين هيئة تقويم التعليم بشأن الاختبار التحصلي. أوضحت جامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود تنسيق بينها وبين هيئة تقويم التعليم بشأن الاختبار التحصلي. وقالت الجامعة في تغريدة عبر"تويتر" :"إشارة إلى ماذكره المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة عن وجود تنسيق بين الهيئة والجامعات حول الاختبار التحصيلي؛ فالجامعة تؤكد أنه لا يوجد أي تنسيق أو تواصل بينها وبين الهيئة بهذا الشأن"

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