شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.
ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق ( الشرقية، أجزاء من تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من حائل، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية للمملكة).
كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من مناطق ( الجوف، المدينة المنورة ) .
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