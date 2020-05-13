شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق ( الشرقية، أجزاء من تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من حائل، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية للمملكة).

كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من مناطق ( الجوف، المدينة المنورة ) .