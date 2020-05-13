بالفيديو.. جريان السيول حول بيوت الطين بعد فتح سد حريملاء

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو، جريان السيول حول بيوت الطين بعد فتح سد عبارات حريملاء، اليوم الأربعاء. أظهر مقطع فيديو، جريان السيول حول بيوت الطين بعد فتح سد عبارات حريملاء، اليوم الأربعاء. وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو عند فتح السد أمس الثلاثاء، وجريان المياه.

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