شكرا لمتابعة خبر عن مؤشرات تدعو لرفع الحظر عن الأحياء المعزولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المؤشرات التي تعتمد عليها الوزارة لرفع الحظر عن الأحياء المعزولة.

وقال إن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتم على نطاقات جغرافية مختلفة، تُتخذ من قبل 25 جهة حكومية تتعاون في أعمال مواجهة الجائحة ووضع التقييمات لأي منطقة.

وأضاف أن الانتشار إذا كان واسعا والتفشي نشطا في بؤرة معينة يتم وضع هذه الخطوات الوقائية، لتتيح المجال لمباعدة اجتماعية أكثر وفرصة لتقليل اللقاءات والتجمعات.

وتابع أنه بمجرد أن تعود أرقام الانتشار النشط للحالات للانحسار والتوقف فيكون هناك مستوى تقييم مخاطر أقل وتكون هناك فرصة لرفع الإجراءات.