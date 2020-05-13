شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على الطائف وانقطاع الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

شهدت محافظة الطائف اليوم الأربعاء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أنه تم انقطاع التيار الكهربائي في "شقصان، السر ".

كما طالب بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.