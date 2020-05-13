صورة تاريخية داخلية للمسجد النبوي عام 1881

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة تاريخية نادرة، منظر داخلي قديم للمسجد النبوي الشريف عام ١٨٨١م. وثقت صورة تاريخية نادرة، منظر داخلي قديم للمسجد النبوي الشريف عام ١٨٨١م. وأوضح ناشر الصور، أنها مصدرها مكتبة الملك فهد "رحمه الله " ، إذ ظهر فيها المصلين الذين ينتظروف أداء الصلاة.

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