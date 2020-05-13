شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحسب تكلفة إجلاءه من نيويورك إلى الرياض ويُقارن بكندا وبريطانيا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):روى أحد المواطنين، تكلفة إجلاءه من بؤرة كورونا في نيويورك حتى تقبيل رأس والده في منزله بالمملكة.
وقال المواطن في مقطع فيديو له، إنه سينتقل من نيويوك إلى الرياض وسيخضع لحجر صحي في فنادق محددة لمدة 14 يومًا، مضيفًا: " هذا مكلف ماليًا " .
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لإخلاء عائلته من نيويورك حتى وصوله إلى المنزل 14000 دولار، وقد تكفلت حكومة المملكة بها .
وعلى جانب آخر، قارن المواطن ذلك بما فعلته كندا مع مواطنيها العالقين خارجها إذ قدمت لهم قرض مسترد قيمته 5 آلاف دولار فقط، فيما قالت السفارة البريطانية في بيرو مواطنيها بدفع ثمن التذكرة وهي 3 آلاف دولار.
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