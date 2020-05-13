شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم ذهاب المرأة لعزاء أهل الميت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان ، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم ذهاب المرأة لعزاء أهل الميت.

وقال الشيخ، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، إن المرأة مثل الرجل فيما يتعلق بالعبادات والأمور الشرعية، ولها نفس ثواب الرجل عند أداء هذه العبادات والأمور.

وأضاف أنه يجوز للمرأة الذهاب لعزاء أهل الميت، كما يجوز لها في ظل الظروف الراهنة أن تؤدي واجب العزاء بالهاتف.

وفيما يتعلق بالزكاة، فقد شدد الشيخ على ضرورة أن يتم إخبار الفقير بالزكاة اذا كان الفقير من طبعه أنه لا يتقبل الزكاة، وسيكون للفقير حينها حق الرفض أو قبول الزكاة.