شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على طريقين بالطائف والداخلية تحذر قائدي المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): حذرت الداخلية من هطول الأمطا رعلى طريقي (الطائف-الرياض)، و(الطائف- الباحة)، من متوسطة إلى شبه غزيرة. حذرت الداخلية من هطول الأمطا رعلى طريقي (الطائف-الرياض)، و(الطائف- الباحة)، من متوسطة إلى شبه غزيرة. وحذرت الوزارة قائدي المركبات مطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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