شكرا لمتابعة خبر عن ديوان المظالم يطلق خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أعلن ديوان المظالم، عن خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية والتي تمكن من عقد الجلسات القضائية بشكل مباشر بحضور أطراف الدعوى افتراضيا عبر الاتصال المرئي.

وأوضح أن مميزات الخدمة هي " الاطلاع على محضر الجلسة القضائية - التوقيع الإلكتروني على محضر الجلسة - إتمام عملية الترافع والفصل في الدعاوی دون الحضور إلى مقر المحكمة " .

كما تتمثل مستهدفاتها في إتمام منهجية التحول الإلكتروني لقضاء ديوان المظالم - إحداث نقلة متطورة لأساليب التقاضي الإلكتروني - سرعة الفصل في الدعاوی؛ مع تحقيق جودة عالية " .

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة بكافة التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة وتأهيل وتدريب العاملين في السلك القضائي ومعاونيهم وعمل اختبارات تجريبية من قبل مختي التقنية وأمن المعلومات ومعالجة ما يطرأ ويستجد بما يضمن جودة المخرجات.