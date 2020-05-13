شكرا لمتابعة خبر عن صورة مؤثرة لماجد الحقيل أثناء جلوسه أمام قبر ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ظهر وزير الإسكان ماجد الحقيل، وهو جالس أمام قبر نجله المهند الذي تم تشييع جنازته ودفنه اليوم الأربعاء. ظهر وزير الإسكان ماجد الحقيل، وهو جالس أمام قبر نجله المهند الذي تم تشييع جنازته ودفنه اليوم الأربعاء. وأظهرت الصورة، تأثُّر ماجد الحقيل الشديد وحزنه على وفاة نجله، وكان كذلك يدعو له. Advertisements وقال "الحقيل" في نعيه لابنه: " بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله أبني المهند، أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون " .

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