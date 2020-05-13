شكرا لمتابعة خبر عن المواطن المعتدى عليه بالشرقية يروي سبب إشهار السلاح عليه من شخصين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف أحمد الخليفة، سبب اعتراض شخصين لمركبته في إحدى الطرق العامة بالمنطقة الشرقية ومحاولة الاعتداء عليه، وفقًا لما نشرته "صدى" .
وقال الخليفة في تصريحات تليفزيونية : " كنت رايح لعملي وكان الطريق زحمة، وجاء شخص من ورائي لم أتمكن من فتح الطريق له، وتجاوزني من جهة اليمين ثم رجع مرة أخرى إلى اليسار وضرب المرآة " .
وأضاف: " دخلت يمين بسبب خوفي على سيارة العمل وسلامتي من المستهتر هذا، ثم وقف أمامي وطالبني بالنزول من السيارة، ثم نزلت وأخذ جوالي " .
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الشابين المعتدين، وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشرته "صدى " .
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