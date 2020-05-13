ضبط 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): ضبطت أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية التابعة لهيئة الحياة القطرية، 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية خلال الأسرع الماضي. ضبطت أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية التابعة لهيئة الحياة القطرية، 13 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية خلال الأسرع الماضي. وأكدت أن المخالفات اشتملت على الدخول وحيازة سلاح ومحاولة الصيد والرعي والاحتطاب فيها والتكشيف بغرض الصيد وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية نحل بدون تصريح وتم رفع المخالفات للجهات المعنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

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