شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة. وحذرت الهيئة من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. وأكدت أن حالة الطقس مستمرة حتى العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

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