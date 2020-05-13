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كورونا يدفع فلبيني لاعتناق الإسلام بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دفعت الإصابة بفيروس كورونا الجديد فلبيني كان يعمل سائقًا في إحدى شركات النقل بجدة إلى اعتناق الإسلام.

وأوضح الفلبيني عبدالعزيز داروين أنه انتقل لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة فور علمه بإصابته بالمرض، مضيفا أن الإصابة جعلته يفكر دائما فيما سيحدث له بعد الموت.

وأضاف أن خلال تلك الفترة تلقى اتصال هاتفي من إدارة التوعية الدينية بالمستشفى، ودعته لمعرفة الإسلام، مضيفا أنه استجاب لذلك خاصة وأنه كان يبحث عما يجعله يستعد روحه للحياة مرة أخرى.

وأشار إلى أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الفلبينية بجدة تواصلوا معه بعد ذلك، وساعدوه في فهم الإسلام، مضيفا أنه وجد في الدين الإسلامي ما جعله يشعر بالراحة النفسية، واعتنق على إثر ذلك الإسلام.

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