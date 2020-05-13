شكرا لمتابعة خبر عن المسند: فترة صيام العشر الأولى من رمضان أقصر من الأواخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن فترة الصيام في العشر الأولى من رمضان أقصر من العشر الأوسط، والعشر الأوسط أقصر من العشر الأواخر.

وأضاف: " وتبقى الست من شوال هي الأطول، هذا والله أعلم، وعظم الله أجركم ".