شكرا لمتابعة خبر عن المسند: فترة صيام العشر الأولى من رمضان أقصر من الأواخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن فترة الصيام في العشر الأولى من رمضان أقصر من العشر الأوسط، والعشر الأوسط أقصر من العشر الأواخر.
وأضاف: " وتبقى الست من شوال هي الأطول، هذا والله أعلم، وعظم الله أجركم ".
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