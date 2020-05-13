شكرا لمتابعة خبر عن (الراحل تركي السديري) لقبه الملك عبدالله بـ "ملك الصحافة" وتلقى تهديدات بالقتل من إيران (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مازن السديري، نجل الراحل تركي السديري، أن الرحال تلقى تهديدات كثيرة بالقتل، منها تهديد صريح من النظام الإيراني.

كما تحدث عن جهود والده في تأسيس نادي الهلال مع الراحل عبدالرحمن بن سعيد، مشيرًا إلى أن فترة تأسيس النادي كانت فترة صعبة إذ لم يقم على شخصيات ثرية أو قوية اجتماعًا فكان يحاول خلق قاعدة شعبية.

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وتابع: " كان الوالد معه إداريًا وكذلك إعلاميًا، ونصح بدخول الصحافة لتتحدث عن النادي " .

ومنح الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله"، لقب ملك الصحافة لتركي السديري، إعجابًا بشخصيته وقدرته المهنية، بالإضافة إلى عبارات ثناء طوال مسيرته من شخصيات هامة في العالم العربي.

وروى عبدالرحمن الراشد رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط، قصة منح الملك عبدالله لقب ملك الصحافة للسديري، إذ كانوا في جمع قال فيه الملك عبدالله "رحمه الله" :" أنا ملك البلاد و الراحل تركي السديري ملك الصحافة والمسؤول عنكم " .