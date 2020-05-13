شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تكشف عن شخص لم تظهر أعراض كورونا ونقل العدوى إلى المئات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور نوفل الجريان، المشرف الطبي في المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم الذي يشرف على النظام الصحي ورصد الحالات الاصابة بفيروس كورونا، عن قصة واقعية لشخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض، وقد نقل العدوى لمجموعة خلال مخالطته واجتماعه بهم.

وقال "الجريان" إن " مجموعة من الاشخاص اجتمعوا بينهم شخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض، فنقل العدوى لهذه المجموعة ثم تفرقت ونقلت العدوى إلى مجموعة ثانية وثالثة ورابعة، رغم أن الأخيرة لم تجتمع معها، ومع ذلك انتقلت لهم العدوى، وبدأت المجموعات بعشرات ثم وصلت إلى المئات " .

وأكد أن البحث أثبت أن الشخص المصاب ينقل العدوى إلى 4 أشخاص تقريبًا، موضحًا أن أحد هؤلاء الاشخاص رجل كبير في السن انتقلت إليه العدوى من ابنه ويرقد الآن في العناية المركزة.