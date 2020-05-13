عجلان العجلان: المقاطعة سلاح كل مواطن ومستورد ضد أعداء الوطن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ثمّن رجل الأعمال عجلان العجلان، ما اتخذه بعض رجال الأعمال بشأن إيقاف الاستيراد من بلدان تعلن العداء لبلادنا. ثمّن رجل الأعمال عجلان العجلان، ما اتخذه بعض رجال الأعمال بشأن إيقاف الاستيراد من بلدان تعلن العداء لبلادنا. وقال "العجلان" : " من قرار لرجل الأعمال السعودي على درجة عالية من المسؤولية، وحبه لوطنه فوق كل اعتبار، وأسعدني ان كثير من رجال الأعمال السعوديين اتخذوا قرار ايقاف الاستيراد من بلدان تعلن العداء لبلادنا، وحكوماتها تنتهز اي فرصة للنيل من سمعة بلدنا وقادتنا. وأضاف: " المقاطعة سلاح بيد كل مواطن ومستورد ضد أعداء الوطن " .

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