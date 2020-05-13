شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : تركيا تعلن رسميًا عن إنتاج علاج نهائي لفيروس كورونا وتزف بشرى سارة لما سيحدث بعد انتهاء الوباء عــــاجل : منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة وتعلن رسميًا موعد اكتشاف اللقاح وانتهاء أزمة كورونا في دول العالم كله

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