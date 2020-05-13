«أغلقا الطريق أمامي وهاجماني بخنجر».. ضحية «هجوم السلاح الأبيض» يروي التفاصيل

كشف أسباب الهجوم عليه في الطريق العام..
أوضح المواطن أحمد الخليفة، سبب اعتراض شخصين مركبته على طريق (الظهران- الجبير) بالشرقية، ومحاولة الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.
وقال الخليفة لـ«الإخبارية»: كنت متوجهًا إلى عملي، وكان الطريق مزدحمًا.. كان هناك شخص آتٍ من الخلف، وما كانت لدي فرصة لأفتح له الطريق، فتجاوزني من جهة اليمين ثم عاد مرة ثانية من جهة اليسار وضرب مرآة سيارتي.
وأضاف الخليفة: توقف هذا الشخص بسيارته أمام سيارتي، ثم نزل شخصان معهما خنجر، فقمت بإغلاق زجاج سيارتي، وقمت بتصوير الواقعة بالتليفون.
ونفى الخليفة، وجود أية علاقة مع هذين الشخصين، قائلًا: أول مرة في حياتي أراهما.
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