«الداخلية» تُسيّر 16 شاحنة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية لمختلف المناطق

سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية؛ لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب تحوي السلع، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمشيًا مع ما جرت عليه العادة كل عام، وراعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء و المصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيًا؛ لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية للتضحيات، التي قدمها الشهداء من رجال الأمن.

اقرأ أيضا: