لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب
سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية؛ لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب تحوي السلع، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمشيًا مع ما جرت عليه العادة كل عام، وراعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء و المصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيًا؛ لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.
وتأتي هذه المبادرة عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية للتضحيات، التي قدمها الشهداء من رجال الأمن.
اقرأ أيضا:
وزارة الداخلية : استمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان ومنع تجول كامل خلال أيام العيد
الداخلية: منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظة بيش على مدار الـ 24 ساعة
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تُسيّر 16 شاحنة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية لمختلف المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.