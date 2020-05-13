ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول في مكة

من جنسيات مختلفة
ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على شبكة مكونة من 298 شخصًا تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول في مكة.
وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم 298 شخصًا من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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