القبض على شخصين استوقفا قائد مركبة وحاولا الاعتداء عليه بسلاح أبيض بالشرقية

بعد قرار النيابة العامة بضبطهما
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين ظهرا بمقطع فيديو، بعد استيقافهما قائد مركبة في أحد الطرق العامة بـالشرقية، ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
كانت النيابة العامة، قد أصدرت- اليوم الأربعاء- قرارًا بإلقاء القبض على شخصين ظهرا بمقطع فيديو، بعد استيقافهما قائد مركبة بالطريق العام، ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شابين باستيقاف قائد إحدى المركبات في أحد الطرق العامة، وترجلهما بعد نزولهما من مركبتهما باتجاهه، ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
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