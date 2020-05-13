في يومها السادس
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أنه منذ انطلاق خدمة "فُرجت" في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 19.899.309 ريال.
وبيّن أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.
وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" على المتاجر الإلكترونية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة قاربت 20 مليون ريال.. "فرجت" تسدد 1299 فاتورة لأصحاب قضايا مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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