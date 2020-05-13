بالصور.. «عيدنا في بيتنا».. مبادرة جديدة يدشنها الأمير فيصل بالقصيم

دشَّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، مبادرة «عيدنا في بيتنا» والموقع الرسمي لفعالياتها، التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ بمشاركة أمانة المنطقة وعددٍ من الجهات المعنية.

جاء التدشين، عبر الاتصال المرئي عن بُعد؛ بحضور كلٍ من: وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي، ومحافظي المنطقة.

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وأشاد أمير منطقة القصيم بهذا العمل المجتمعي المتميز، الذي يحفِّز على إقامة هذه الشعيرة والفرحة بالعيد في البيت، مقدمًا شكره لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم، والجهات المتعاونة في مدينة بريدة و12 محافظة على ما سيتم تقديمه للاحتفال في عيد الفطر المبارك بعنوان «عيدنا في بيتنا» بتوزيع أكثر من 100 ألف هدية معايدة ستوزع على مستوى المنطقة، حاثًا إياهم على مواصلة خدمة الأهالي في جائحة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم بأسره.

وأكَّد الأمير فيصل، ضرورة تطوير العمل لتقديم البرامج والخدمات الاجتماعية في هذه الفترة، وتقديم عمل اجتماعي فعال لخدمة الأسر في منازلهم، مشيرًا إلى أنه على الجميع مسؤوليات كبيرة في ظل هذه المتغيرات، التي تحدث خصوصًا في تفعيل مجال التقنية الحديثة، وأن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وباقي فروع الوزارات في منطقة القصيم تحظى بدعم كبير ومتواصل من قبل الحكومة الرشيدة.

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