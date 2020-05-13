الإطاحة بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول في المدينة المنورة

مكونة من 79 شخصًا

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على شبكة مكونة من 79 شخصًا تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم 79 شخصًا من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة. اقرأ أيضًا : شرطة الرياض تضبط مُنفّذ واقعة الاستيلاء على مركبة موظّف النيابة العامة: نشر وثائق أو معلومات سرية جريمة كبيرة تصل عقوبتها للسجن 20 عامًا

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