بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن أعمار ومناطق وفيات حالات كورونا الجديدة

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة،أن الحالات الـ 9 من بينها حالتان من الجنسية السعودية والباقي من جنيسات متعددة، وتراوحت أعمارهم ما بين 42 و80 عامًا، ومعظمهم عانى من أمراض مزمنة ومشاكل صحية، وسجلت الحالات في جدة ومكة.

وفي سياق آخر كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1905 حالات اليوم الأربعاء، في مناطق عدة.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 673 حالة، كما جاءت باقي المدن جدة 338، مكة 283، الدمام 147، الهفوف 67، المدينة 64، الجبيل 52، الطائف 50 الخبر 47، تبوك 35، المجمعة 30.

كما سجلت الدرعية 18، الظهران 14، أملج 13، بيش 11، الخرج 6، سلوى 4، صفوى 4، وسجلت كل من الجفر القطيف بقيق الخرمة 3 حالات في كل منهن فيما سجلت الخفجي وقرية العليا وراس تنورة و رابغ و قرعه والقنفذة وشرورة وحائل والمزاحمية وحوطة سدير حالتين في كل منهن.

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وسجلت أبها والنعيرية وبريدة وعنيزة والرس والهدا والليث والمخوة ونجران وحوطة بني تميم والدلم ووادي الدواسر والدوادمي والرين والسليل والزلفي ورويضة العرض حالة واحدة في كلا منهن.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 44830، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 17622.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 273 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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