بالفيديو.. متحدث الصحة: شفاء 40% من إجمالي إصابات كورونا

النسبة الإجمالية للتعافي 17622 حالة..
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن إجمالي نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا من إجمالي أعداد الإصابات والبالغ عددها 44830، وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أنه قد وصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 17622 حالة، وبهذا الرقم يكون إجمالي حالات التعافي من الحالات المؤكدة قد اقترب من 40%.
وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1905 حالات اليوم الأربعاء، في مناطق عدة.
وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 673 حالة، كما جاءت باقي المدن: جدة 338، مكة 283، الدمام 147، الهفوف 67، المدينة 64، الجبيل 52، الطائف 50، الخبر 47، تبوك 35، والمجمعة 30.
كما سجلت الدرعية 18، الظهران 14، أملج 13، بيش 11، الخرج 6، سلوى 4، وصفوى 4، وسجلت كل من الجفر، القطيف، بقيق، والخرمة 3 حالات في كل منها، فيما سجلت الخفجي وقرية العليا وراس تنورة ورابغ وقرعة والقنفذة وشرورة وحائل والمزاحمية وحوطة سدير، حالتين في كل منها.
وسجلت أبها والنعيرية وبريدة وعنيزة والرس والهدا والليث والمخواة ونجران وحوطة بني تميم والدلم ووادي الدواسر والدوادمي والرين والسليل والزلفي ورويضة العرض، حالة واحدة في كل منها.
إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 44830، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 17622.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 273 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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