السعودية اليوم / الراجحي يوقع مذكرة تفاهم مع وزير إدارة شؤون الموظفين بجمهورية كوريا



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

وقع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس،مذكرة تفاهم بين الوزارة وإدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا، وذلك في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

ومثل الجانب الكوري معالي وزير إدارة شؤون الموظفين هوانق سيوـ تشونق، وتم توقيع المذكرة وتبادل النسخ عبر القنوات الدبلوماسية نظراً للوضع الصحي الراهن.

وتسعى هذه الاتفاقية لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك، وتهدف لتطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأنشطة التدريب والتطوير ذات الصلة بالخدمة المدنية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل المنشورات والزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة في هذا المجال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على استثمار تعاونها المشترك المحلي والدولي لتطوير مجال الموارد البشرية في المملكة العربية

// انتهى //

20:03ت م

0193



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسوقع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس،مذكرة تفاهم بين الوزارة وإدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا، وذلك في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.ومثل الجانب الكوري معالي وزير إدارة شؤون الموظفين هوانق سيوـ تشونق، وتم توقيع المذكرة وتبادل النسخ عبر القنوات الدبلوماسية نظراً للوضع الصحي الراهن.وتسعى هذه الاتفاقية لتوثيق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك، وتهدف لتطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأنشطة التدريب والتطوير ذات الصلة بالخدمة المدنية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل المنشورات والزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة في هذا المجال.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على استثمار تعاونها المشترك المحلي والدولي لتطوير مجال الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية ، وتحسين جودة خدماتها بما يحقق التكامل والرّضا بين الوزارة ومنسوبيها.// انتهى //20:03ت م0193

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الراجحي يوقع مذكرة تفاهم مع وزير إدارة شؤون الموظفين بجمهورية كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.