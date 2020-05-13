السعودية اليوم / المغرب تعلن عن ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا الى 6512



الرباط 20 رمضان 1441 ه موافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب عن ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 3131 بعد تعافي 140 شخصا اخرين، مشيرة الى ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش وفاس.

// انتهى //

20:00ت م

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الرباط 20 رمضان 1441 ه موافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب عن ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا الى 6512 بعد تسجيل 94 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، ليستقر العدد في 188 ضحية.وأوضحت وزارة الصحة المغربية، ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 3131 بعد تعافي 140 شخصا اخرين، مشيرة الى ان الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش وفاس.// انتهى //20:00ت م0191

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