السعودية اليوم / السودان: 8 وفيات وسط السودانيين في نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين بالكورونا



الخرطوم 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

قال مصدر بوزارة الخارجية السودانية ان حالات الوفاة بفيروس

وأشار إلى حدوث إصابات عديدة بالفيروس للسودانيين في الولايات المتحدة ، رصدت معظمها في ولايات نيويورك ونيو جيرسي وكنيتكت وماساتشوستس.

وذكر أن 37 تماثلوا للشفاء وتبقت 16 حالة تتابع العلاج بالمستشفى او في العزل المنزلي، وأن معظم الوفيات حدثت داخل أقسام العزل الصحي بمستشفيات الولايتين ، نتيجة التدهور الحاد في الحالات الصحية للمصابين والاكتشاف المتأخر لإصابتهم بالعدوى .

// انتهى //

19:58ت م

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الخرطوم 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسقال مصدر بوزارة الخارجية السودانية ان حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط السودانيين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين بلغت 8 وفيات خلال الفترة الماضية.وأشار إلى حدوث إصابات عديدة بالفيروس للسودانيين في الولايات المتحدة ، رصدت معظمها في ولايات نيويورك ونيو جيرسي وكنيتكت وماساتشوستس.وذكر أن 37 تماثلوا للشفاء وتبقت 16 حالة تتابع العلاج بالمستشفى او في العزل المنزلي، وأن معظم الوفيات حدثت داخل أقسام العزل الصحي بمستشفيات الولايتين ، نتيجة التدهور الحاد في الحالات الصحية للمصابين والاكتشاف المتأخر لإصابتهم بالعدوى .// انتهى //19:58ت م0189

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