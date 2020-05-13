

الجزائر 20 رمضان 1441 هجري الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت الجزائر اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس

وأكد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كوفيد 19 جمال فورار في لقاء إعلامي أنه تم إحصاء 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة.

// انتهى //

19:38ت م

0181



الجزائر 20 رمضان 1441 هجري الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6253 إصابة بينها 522 وفاة، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة و 7 وفيات في الساعات الـ24 الماضية .وأكد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كوفيد 19 جمال فورار في لقاء إعلامي أنه تم إحصاء 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة.// انتهى //19:38ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تعلن عن تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.