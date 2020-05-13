السعودية اليوم / "واس " توثق جهود رجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين خلال ساعات منع التجول بعرعر



عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

ورصدت "واس" انتشار رجال الأمن بالمنطقة خلال ساعات منع التجول، في عدد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر.

// انتهى //

19:34ت م

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عرعر 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم، جهود رجال الأمن بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول، وسط التزام المواطنين والمقيمين في مشهد حضاري يدل على الوعي وتجاوبهم وامتثالهم لتطبيق الأمر، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.ورصدت "واس" انتشار رجال الأمن بالمنطقة خلال ساعات منع التجول، في عدد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر.// انتهى //19:34ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.