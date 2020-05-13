السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على خمسة أشخاص تورطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة بمحافظة رماح



الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنينْ ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش ومبالغ مالية تزيد عن (8000) ريال بعضها مزورة ومجهولة المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

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19:25ت م

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