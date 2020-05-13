السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة



القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافياً.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.

// انتهى //

19:19ت م

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القاهرة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 12 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافياً.وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.// انتهى //19:19ت م0171

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