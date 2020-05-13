السعودية اليوم / العراق تسجل 119 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واس

سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة, مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة, فيما تم تسجيل 63 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام الى 1966حالة ,فيما بلغ عدد المصابين 951 مصابا.

// انتهى //

19:18ت م

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بغداد 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق الى 3032 إصابة، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى وديالى ونينوى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة, مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة, فيما تم تسجيل 63 حالة شفاء جديدة ,مما رفع اجمالي حالات الشفاء التام الى 1966حالة ,فيما بلغ عدد المصابين 951 مصابا.// انتهى //19:18ت م0169

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