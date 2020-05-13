شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تُسيّر 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:57 مساءً, 13 مايو 2020 م بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتمشياً مع ما جرت عليه العادة كل عام، سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدد 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل “6600 ” سلة من المواد الغذائية، لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب – رحمهم الله – تحتوي السلع التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

وقد راعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء و المصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدمها الشهداء من رجال الأمن ( رحمهم الله).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة الداخلية تُسيّر 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.