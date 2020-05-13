شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية: ضبط شخصين تهجما على آخر بسكين داخل مركبته والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية ، القبض على شخصين تهجما على آخر داخل مركبته وحاولا إنزاله منها بإشهار سلاحاً أبيضاً عليه

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص داخل مركبته يوثق تهجم شخصين عليه، ومحاولتهما إنزاله من مركبته وإشهار أحدهما سلاحاً أبيضاً عليه؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع من عمرهما )، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة .