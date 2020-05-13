شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 338 إصابة جديدة بكورونا وخروج 160 من العزل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر ، اليوم الأربعاء، تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10 آلاف و431 حالة من بينهم 556 حالة وفاة.

وأفاد مجاهد بخروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد19-) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.